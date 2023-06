Regen vorhergesagt: Live im Sperrbezirk legt erst am Samstag los

Wie befürchtet spielt das Wetter am Freitagabend bei der Konzertreihe in Illertissen wohl nicht mit. Doch für Samstag sind die Organisatoren optimistisch.

Leider gibt es schon zum Auftakt der Konzertreihe Live im Sperrbezirk in Illertissen eine wetterbedingte Absage, der Auftritt von Crossover fällt aus. "Am Freitag sind die Wetterprognosen so düster, dass auch große Optimisten keine Chance sehen, ein Konzert durchzuführen. Schade", sagt Henning Tatje. Die Aussichten für den Samstag, 1. Juli, sind dagegen besser - und so soll das Konzert mit Fast Eddy's Blueband tatsächlich stattfinden. "Wir hoffen, dass wir am Samstag von Sonnenschein und Lebensfreude begleitet werden", so Tatje, der seitens der Stadt um Verständnis für die Entscheidung bittet.

An den vier weiteren Wochenenden im Juli sind auf dem Marktplatz in Illertissen noch mehr Sperrbezirk-Konzerte geplant. Alle beginnen um 19 Uhr - und für alle ist der Eintritt wie immer frei. (rjk)