Illertissen

vor 16 Min.

Regengüsse fahren Marktleuten und Gartenfans in Illertissen in die Parade

Lokal Auf den Illertisser Gartentagen und beim Kraut- und Rübenmarkt müssen die Besucher Wetterfestigkeit beweisen. Dafür werden sie mit vielen grünen Ideen belohnt.

Von Regina Langhans

Sonnenstrahlen, aber auch einige Regengüsse haben den Neustart der grünen Märkte nach der Corona-Zeit am Wochenende in Illertissen begleitet: die „Illertisser Gartentage“ als Nachfolger der „Illertisser Gartenlust“ auf der Jungviehweide und der 19. städtische Kraut- und Rübenmarkt am Schrannenplatz, der erstmals auch auf die Hauptstraße reichte. Wahrscheinlich der unsicheren Wetterlage geschuldet war der Andrang am Samstag nicht mehr wie früher. Doch wer kam, wurde mit frischen Ideen und neuem Fachwissen belohnt. Durch den kostenlosen Pendelbus rückten die Veranstaltungen zusammen. Bei schönem Wetter am Sonntag kamen dann wieder Besucherinnen und Besucher in hoher Zahl.

