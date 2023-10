Regensburger Domspatzen begeistern erneut ihr Publikum in Illertissen

Plus 400 Zuhörinnen und Zuhörer genießen beim Auftritt der Regensburger Domspatzen in der Kirche des Illertisser Kollegs der Schulbrüder vielfältigen Chorgesang.

Die Regensburger Domspatzen unter Domkapellmeister Christian Matthias Heiß zählen zu den gern gehörten Ensembles in Illertissen. Beim Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“ in der Kirche des Kollegs der Schulbrüder haben sie nun wieder das Publikum begeistert. Die Veranstaltung war nahezu ausverkauft und nach zwei Zugaben, die letzte ein gefühlvolles „Guten Abend, gut‘ Nacht“ von Johannes Brahms (1833 bis 1897), gab es stehende Ovationen.

Dem Konzertchor aus Regensburg mit etwa 80 jungen und jugendlichen Sängern fiel es nicht schwer, das Schiff der Kollegskirche mit vielfältigem Chorgesang zu durchdringen und nahezu zum Vibrieren zu bringen. Die Sänger sind größere Sakralräume gewöhnt. So aber waren sie mit ihren technisch ausgefeilten Vorträgen von geistlichem Liedgut und Chorwerken auch auf der Empore bestens zu hören. Die Regensburger Domspatzen wurden 975 von Bischof Wolfgang gegründet und gelten daher als der wohl älteste Knabenchor der Welt.