Reihenweise Automaten in Waschparks aufgebrochen: Polizei fasst Verbrecherbande

Bereits seit Frühjahr 2024 wurden in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg sowie in der Stadt Neu-Ulm zahlreiche Waschpark-Automaten aufgebrochen. Nun konnte die Polizei die Serie und zwei weitere Taten aufklären. Die Täter, die gezielt Münzeinwurfbehälter von Waschanlagen und Staubsaugerautomaten aufbrachen und in einigen Fällen Bargeld und Wertgegenstände aus Versorgungsgebäuden stahlen, verübten demnach insgesamt 20 Taten in Bayern.

Durch gesicherte Spuren und Hinweise, insbesondere aus einer Tat in Baden-Württemberg, fand die Polizei am 9. Juli das Tatfahrzeug und einen Tatverdächtigen in Gersthofen und nahm den Mann fest. Anschließende Durchsuchungen unter Führung der Polizeiinspektion Illertissen und Beteiligung weiterer Polizeidienststellen führten zur Sicherstellung umfangreicher Beweismittel und zur Identifizierung von fünf tatverdächtigen Männern im Alter zwischen 31 und 53 Jahren.

Serie in den Kreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg: Polizei fasst Kriminelle

Zusätzlich wurde ein gestohlenes E-Bike aus einem Diebstahl vom 25. Juni in Illertissen sichergestellt und ein weiteres gegen Unbekannt laufendes Ermittlungsverfahren aufgeklärt: Ein 39-jähriger Tatverdächtiger hatte Ende März 2024 unter dem Vorwand, ein Telekommunikationsmitarbeiter zu sein, die EC-Karte einer 70-Jährigen gestohlen und damit Einkäufe getätigt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls dauern an. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten in Baden-Württemberg. (AZ)