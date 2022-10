Reinhold Kwiedor lässt Kriminalitätsopfer nicht allein

Plus Der frühere Kreisjugendpfleger übernimmt die Außenstelle Neu-Ulm des Weißen Rings. Das Ehrenamt passt zu dem Sozialpädagogen. Er hat ein Herz für Schutzbedürftige.

Hilfe für Kriminalitätsopfer, wie sie der Weiße Ring leistet, erfolgt meist im Verborgenen. Dabei stehen auch die Helfer nicht im Rampenlicht. Beim früheren Kreisjugendpfleger Reinhold Kwiedor im Landratsamt Neu-Ulm, der in Babenhausen wohnt, ist das anders. Er hat nun die Leitung der vakanten Außenstelle Neu-Ulm des Weißen Rings übernommen. Kürzlich führte der bundesweite Verband den 70-Jährigen offiziell in sein Ehrenamt ein.