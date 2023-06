Revision steht an: Nautilla schließt für zwei Wochen

Das Freizeitbad macht diesen Sommer zwei Wochen dicht. Wann die Badegäste wieder ins Wasser dürfen.

Was sein muss, muss sein: Im Freizeitbad Nautilla in Illertissen stehen diesen Sommer wieder Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten an. Deswegen schließt das Bad Ende Juni für zwei Wochen.

„Liebe Bade- und Saunagäste, auch dieses Jahr verschönern wir wieder unser Bad für Sie, deshalb bleibt das Nautilla in dieser Zeit geschlossen“, heißt es auf der Facebookseite des Bades. Die Revisionsschließung ist demnach für den 24. Juni bis zum 10. Juli vorgesehen. Ab Dienstag, 11. Juli, dürfen die Gäste wieder ins Bad.

Die Öffnungszeiten des Nautilla bleiben ansonsten weiter eingeschränkt. Seit März bleiben Bade- und Saunalandschaft immer montags geschlossen. Dienstag und Mittwoch ist das Bad von 13 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags von 13 bis 22 Uhr. Freitags und samstags haben Besucherinnen und Besucher von 9 bis 22 Uhr Zutritt, sonn- und feiertags von 9 bis 21 Uhr. (AZ)