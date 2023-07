Rollerfahrer hat verbotenes Einhandmesser im Helmfach

Polizisten kontrollieren einen Rollerfahrer in Illertissen und stellen dabei ein Messer sicher. Der 59-Jährige hätte die Waffe nicht mitführen dürfen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Illertissen haben Polizisten im Helmfach eines Rollers ein Messer entdeckt,dass Personen ohne berechtigtes Interesse nicht in der Öffentlichkeit bei sich haben dürfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 59 Jahre alte Rollerfahrer am Samstag gegen 9.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße überpürft. "Das Führen eines solchen Messers, welches sich mit einer Hand öffnen lässt und dessen Klinge sich anschließend arretiert, ist verboten", schreibt die Polizei. Da der 59-Jährige keine Ausnahme für sich in Anspruch nehmen konnte, wurde das Einhandmesser sichergestellt. Ein berechtigtes Interesse wäre zum Beispiel das Führen des Messers für berufliche Zwecke. Den Rollerfahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)