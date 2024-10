RSV Illertissen sehr erfolgreich bei der Einrad-Weltmeisterschaft in Bemidji, USA

Die Illertisserinnen konnten nach zwei Wochen in den USA mit acht Mal Gold, sechs Mal Silber und neun Mal Bronze in den Altersklassenwettbewerben sowie einer Silbermedaille im Freestyle-Finale und vielen unvergesslichen Erlebnissen im Gepäck die Heimreise antreten. Medaillenaspirantin Jennifer Rueß musste verletzt zuschauen. Hannah Lehner (AK U17/U19) gewann zwei Mal Gold (50-Meter-Einbeinrennen, 400 Meter), Silber über 100 Meter sowie zwei Mal Bronze (800 Meter, 30 Meter Radlauf, zehn Kilometer Straße). Sarah Lehner (AK U15) holte Gold beim IUF-Slalom, Silber über 800m Meter sowie Bronze über 400 Meter. Eine weitere Goldmedaille ergatterte Anja Hilble beim Radlauf der Altersklasse Ü30. Zusätzlich gewann sie noch Silber im IUF-Slalom sowie Bronze über 800 Meter in derselben Altersklasse. Daniela Fischer (AK U30) gewann Silber im Zehn-Kilometer-Straßenrennen sowie Bronze beim Road Criterium. Sarah Lehner und Hannah Fischer sicherten sich als Mitglieder der deutschen 4x100-Meter-Staffel den U15-Weltmeistertitel. Die Wettbewerbe im Municycle fanden im Skigebiet Giants Ridge statt. Hannah Fischer gewann das Cross-Country-Rennen der Beginnerklasse sowie die Bronzemedaille im Downhill U15. Sarah Lehner (AK U15) holte Gold Cross-Country sowie Silber im Downhill. Hannah Lehner (AK U19) gewann Gold im Cross-Country, Anja Hilble Bronze im Cyclo-Cross Ü30. Julia Feldkircher (AK U19) gewann Silber im Uphill und Downhill sowie Bronze im Cross-Country. Eine tolle Leistung zeigte Daniela Fischer im Cross-Country-Rennen in der Expertklasse der Damen. Gegen die übermächtige Konkurrenz aus Südtirol und Österreich erreichte sie den glänzenden vierten Platz. Mit dem Freestyle-Paarkür-Duo Hannah Fischer/Sarah Lehner qualifizierten sich erstmalig Sportlerinnen des RSV Illertissen für die Expert-Wertung einer Weltmeisterschaft. Mit einer tollen Leistung holten sie sich dabei die Silbermedaille in der U15-Klasse. Zusätzlich belegte das Duo Julia Feldkircher/Hannah Lehner den guten vierten Platz unter elf internationalen Teilnehmern in der Altersklasse U17.

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Medaillenjagd Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freestyle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis