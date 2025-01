Rudolf Smola konnte nie rumsitzen und war sogar Dritter Bürgermeister

Weil Rudolf Smola „nie rumsitzen konnte“, hat er es trotz Volksschulabschluss zum Studium der Holztechnik gebracht und war zuletzt Produktionsleiter bei der Firma Ruku in Illertissen. Der rüstige Jedesheimer baute für sich und seine Familie ein Haus, machte Sport oder ging Bergsteigen. Unter Valentin Mayer wurde er Dritter Bürgermeister und blieb es bis zur Eingemeindung von Jedesheim nach Illertissen.

Es hätten einige glückliche Zufälle in seinem Leben mitgespielt, resümiert Rudolf Smola. Am 1. Januar feierte er mit seiner Frau Maria, den drei Töchtern und ihren Familien bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag. Denn der Jubilar erlebte auch schwierige Jahre in der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Rudolf Smola: Vom Vertriebenen zum Kommunalpolitiker

Er wuchs mit drei Geschwistern in einer Landwirtschaft im Weiler Kresane bei Winterberg im heutigen Tschechien auf. Als Zehnjähriger erlebte er die Vertreibung, welche ihn mit seiner Familie per Pferdefuhrwerk und Zug über Furth im Wald nach Augsburg führte. Fünf Kilogramm Gepäck pro Person waren erlaubt, darunter im Karton verpackt eine besondere Kuckucksuhr seines Vaters. Der Bub ließ sie beim Einsteigen in den Wagen versehentlich am Straßenrand stehen und schrie ganz laut, als er dies bemerkte. Er hatte Glück und konnte sich bemerkbar machen, sodass ihm der Karton nachgereicht wurde. „Die Szene habe ich nie vergessen“, sagt Smola. An den mehrere Tage dauernden Transport aus dem heimatlichen Böhmerwald erinnert er sich gut. Die Uhr hat heute ihren Ehrenplatz.

Die Smolas kamen in Höselhurst bei Wattenweiler im heutigen Landkreis Günzburg unter und ihr Sohn Rudolf ging nach zwei Jahren Unterrichtsausfall im Krieg wieder in die Schule. Mit vierzehneinhalb Jahren hatte er die siebte Klasse beendet und das Alter erreicht, um entlassen zu werden. Er wollte Schreiner, Zimmermann oder Müller werden und kam im zweiten Anlauf in der Schreinerei unter, nachdem ein Lehrling abgesagt hatte. Smola erlebte, wie „Flüchtlinge“ schwerer unterkamen – obwohl er nicht geflüchtet, sondern ausgewiesen worden war. Die neue Tätigkeit gefiel ihm: „Der Holzberuf hat mir Spaß gemacht“, sagt er. Er wollte sich zum Holztechniker fortbilden. Dazu hätte er das Abitur gebraucht. Also arbeitete er weiter, um ein privates Studium in Stockach finanzieren und absolvieren zu können. Es öffnete ihm bei der Firma Ruku in Illertissen den Weg nach oben. Als Produktionsleiter qualifizierte er sich abermals und belegte einen Refa-Kurs bezüglich Arbeitsstudien und Betriebsorganisation.

Engagement in Jedesheim und Illertissen

Auch privat blieb die Zeit für ihn nicht stehen: 1960 heiratete er, 1962 kaufte er ein Auto und 1963 begenn er, in Jedesheim zu bauen. Drei Jahre fuhr er mit dem VW jeden zweiten Tag nach Feierabend zur Baustelle und spätnachts zurück nach Wattenweiler. Den Rohbau erstellte eine Firma, alles andere entstand zumeist in Eigenregie, indem er sich etwa vom Schwager in die Maurerkunst einweisen ließ. Im Jahr 1965 zog er mit seiner jungen Familie ein. Schnell fand Smola auch im Dorfleben Anschluss. Fast 50 Jahre spielte er leidenschaftlich Fußball, zuletzt in der AH-Mannschaft. Als in Jedesheim ein Tennisplatz errichtet wurde, war Smola dort ebenfalls 15 Jahre lang anzutreffen. „Es hat mich interessiert und ich war gar nicht mal so schlecht“, freut er sich nachträglich. Als er sich gleich zu Anfang für den vakanten Posten des Schriftführers anbot, sei die Verwunderung groß gewesen, da er doch kaum jemanden kenne. Dabei klang seine Antwort verblüffend: „Aber so werde ich ganz schnell alle kennenlernen.“

Smola liebte Bergtouren und hat die wichtigsten Gipfel in Deutschland bestiegen, häufig sogar allein. Mit der Familie unternahm er Italienurlaube, teilweise ans Meer oder es sprang noch ein Abstecher in die Berge für ihn heraus. Von 1973 bis 1978 gehörte er dem Gemeinderat Jedesheim an, ab 1973 als Dritter Bürgermeister. Er wurde als Nichtlandwirt im Zuge der Flurbereinigung gebraucht. 1998 ging er mit 63 Jahren in Rente, wirkte aber noch 20 Jahre beratend in der Firma Ruku mit. In seiner neuen Heimat hat es Rudolf Smola zu Wertschätzung und Erfolg gebracht. Von sich selbst sagt er gerne: „Seit 1965 bin ich ein Jedesheimer.“