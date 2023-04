Illertissen

Rücksichtsloser Autofahrer am Zebrastreifen

An einem Zebrastreifen in Illertissen kam es zu einer brenzligen Situation für eine Mutter und ihre Kinder.

Eine Mutter will mit ihren Kindern in Illertissen an einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein Autofahrer ist dafür aber zu ungeduldig.

Wenn sich Fahrzeuge einem Zebrastreifen nähern, an dem Menschen die Fahrbahn überqueren wollen, müssen sie warten. So sehen es die Verkehrsregeln vor. Einem Autofahrer in Illertissen hat das aber offenbar zu lange gedauert. Eine Mutter wollte am Freitagmorgen in der Auer Straße mit ihren Kindern am Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein Autofahrer wich dabei nach links aus und fuhr trotz der querenden Fußgänger über den Zebrastreifen. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht, berichtet die Polizei. Hinweise auf den Fahrer werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. (AZ)

