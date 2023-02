Rücksichtsloser Autofahrer flüchtet in Illertissen vor der Polizei

Ein Unbekannter braust mit seinem Auto davon, als Polizisten ihn in Illertissen kontrollieren wollen. Die Beamten verfolgen ihn, können ihn aber nicht stoppen.

Mit Blaulicht und Martinshorn hat eine Streife der Polizei am Sonntagabend die Verfolgung eines weißen Kleinwagens in Illertissen aufgenommen. Dessen Fahrer hatte beim Anblick des Polizeiautos sofort die Flucht ergriffen.

Gegen 18 Uhr, so teilt die Illertisser Polizei mit, wollten die Beamten den VW Up in der Dietenheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Dem versuchte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer zu entziehen und brauste davon. Mit hoher Geschwindigkeit – die Polizei schreibt von etwa 100 Kilometern pro Stunde - fuhr er in westlicher Richtung. Den Kreisverkehr zur Zähringerstraße passierte er entgegen der Fahrtrichtung. Anschließend flüchtete er weiter gen Süden.

In Jedesheim schafft es der Autofahrer, den Polizisten zu entkommen

Dem Polizeibericht zufolge ging die Verfolgungsjagd von der Zähringerstraße über den Binsengrabenweg in Richtung Jedesheim weiter. Dort konnte der Unbekannte im Baustellenbereich in der Illertissener Straße entkommen: Er durchfuhr eine Absperrung und über den dortigen Gehweg gelang ihm schließlich die Flucht. Zuvor hatte der Unbekannte die Staatsstraße, ohne anzuhalten, rücksichtslos überquert, obwohl ein starkes Verkehrsaufkommen herrschte. "Glücklicherweise kam durch das Verhalten des VW-Fahrers niemand zu Schaden", schreibt die Polizei. "Auch um dies weiter zu verhindern, brach die Polizei die Verfolgung schließlich ab."

Nun werden Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gesucht. Die Polizei will wissen: Wurde jemand von dem Unbekannten behindert oder sogar gefährdet? Während der Verfolgungsfahrt mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nach Angaben der Polizei wegen des Flüchtenden abbremsen. Auch diese Personen sind demnach wichtige Zeugen und könnten helfen, den Unbekannten in einem Strafverfahren zur Verantwortung zu ziehen. Die Illertisser Dienststelle bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)