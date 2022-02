Illertissen

vor 19 Min.

Rücktritt: SPD-Mann Karl-Heinz Brunner verlässt den Kreistag

Plus Der frühere Bundestagsabgeordnete und Ex-Bürgermeister von Illertissen gibt damit sein letztes politisches Amt im Kreis Neu-Ulm ab. Sein Nachfolger steht schon fest.

Von Rebekka Jakob

Er hatte es bereits Ende des vergangenen Jahres auf Facebook angedeutet: Die Sitzung des Kreistags am 17. Dezember war seine letzte, schrieb Karl-Heinz Brunner. In der Sitzung des Kreisausschusses am Freitag wird der Abschied dann offiziell: Ein Listennachfolger für den SPD-Mann soll die Arbeit fortsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen