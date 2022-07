Illertissen

"Rumpelstilzchen" feiert verspätet Premiere auf der Schwabenbühne

Lokal Eigentlich stand das Märchen schon in der Spielzeit 2020 auf dem Programm. Heuer ist es endlich soweit: Die Truppe präsentiert die altbekannte Geschichte in einer neuen Inszenierung.

Von Regina Langhans

Märchenhaft soll der Sommer auf der Freilichtbühne am Illertisser Schloss werden: Der neue König habe es mehr auf Geld und Gold abgesehen als noch sein Vater, wird da im Schatten des Gasthauses Zur alten Eiche gemunkelt. Neben Bühnenbild, Requisiten, historisch gekleideter junger Mimen ist es das unheimliche Männchen Rumpelstilzchen selbst, das in eine magische Welt entführt. In eine, die sich in Gut und Böse aufteilen lässt, ein Happy End hat und aufzeigt, „dass erzwungene Versprechungen nicht eingehalten werden müssen“, wie Jörg Zenker findet. Der Bellenberger Theatermacher führt wieder Regie beim Jugendstück der Schwabenbühne. Die Geschichte aus der Märchensammlung der Brüder Grimm feiert am Freitag, 15. Juli, ab 20 Uhr Premiere.

