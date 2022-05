Illertissen

vor 35 Min.

Am Muttertag gehen über 1000 Sportler bei Run Bike Rock an den Start

Am Sonntag um 10 Uhr fällt im Vöhlinstadion in Illertissen der Startschuss zum Run Bike Rock 2022.

Plus Zweimal ist die Laufveranstaltung coronabedingt ausgefallen. Am Sonntag ertönt wieder der Startschuss, nicht nur die Strecken sind in diesem Jahr neu.

Von Stephan Schöttl

Unzählige Male hat Ansgar Batzner in den vergangenen Tagen auf den Wetterbericht geschaut. Denn die Witterungsbedingungen haben einen großen Anteil am Erfolg der Illertisser Laufveranstaltung Run Bike Rock. Läuferinnen und Läufer sind zwar größtenteils hart im Nehmen, aber bei schönem Wetter und trockenem Fuß sind sie freilich am liebsten unterwegs. „Und es sieht in der Tat gut aus: Am Sonntag soll es trocken bleiben und nicht zu heiß werden. Ideales Laufwetter also“, sagt Batzner. Den Helferinnen und Helfern um die Organisatoren fällt damit ein Stein vom Herzen, denn sie haben in den vergangenen Monaten reichlich Zeit investiert.

