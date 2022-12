Illertissen

vor 32 Min.

Run Bike Rock: Diese Neuerungen planen die Organisatoren für 2023

Run Bike Rock mobilisierte in diesem Jahr die Massen. Im Jahr 2023 erwarten die Organisatoren noch mehr Sportlerinnen und Sportler in Illertissen.

Plus Run Bike Rock wird 2023 noch größer. Die Organisatoren halten an Bewährtem fest und versprechen einige Neuerungen. Unter anderem einen ganz besonderen Marathon.

Von Stephan Schöttl

Auf der neuen Homepage der Illertisser Sportveranstaltung Run Bike Rock läuft bereits der Countdown. Sekunde für Sekunde, bis am Sonntag, 7. Mai, im Vöhlinstadion der Startschuss fällt. Die Organisatoren halten dabei an Bewährtem fest. Alles, was bei der dritten Auflage in diesem Jahr gut angekommen ist, steht für 2023 wieder auf dem Programm. Obendrein sind einige Neuerungen geplant, die sowohl Lauf- als auch Radsportfans in der Region freuen dürften.

