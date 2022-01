Illertissen

18:00 Uhr

Run Bike Rock in Illertissen: Weitere Disziplinen gehen an den Start

2019 fand zum bisher letzten Mal das Sportereignis Run Bike Rock in Illertissen statt. Am 8. Mai 2022 soll es nun wieder so weit sein.

Plus Die Planungen für das Sportereignis in Illertissen werden konkreter, das Angebot wird erweitert. Und auch der Termin für den Start der Anmeldungen steht jetzt.

Von Rebekka Jakob

Wenig mehr als drei Monate sind es noch bis zum Termin von Run Bike Rock in Illertissen. Am 8. Mai soll das Sportereignis nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden, wenn auch, wie berichtet, in abgespeckter Form. Jetzt hat sich das Team erneut zusammengesetzt und beschlossen, das Angebot an Wettbewerben zu erweitern.

