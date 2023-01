Rund um Illertissen werden Bäume gefällt

Vor allem Eschen sind von den Fällungen betroffen. Wanderwege und Straßen werden dazu gesperrt.

Der Forstbetrieb Weißenhorn von den Bayerischen Staatsforsten führt in verschiedenen Waldbeständen rund um Illertissen Baumfällarbeiten durch. Es kommt daher in den kommenden Tagen und Wochen zu verschiedenen notwendigen Sperrungen. Betroffen sind oftmals am Eschentriebsterben erkrankte Eschen. Es werden auch Fichten und andere Bäume gefällt.

Im Distrikt Eschach zwischen Tiefenbach und Bubenhausen arbeitet ein Harvester entlang der Durchgangsstraße. Aus Sicherheitsgründen ist der Durchgangsweg daher am kommenden Donnerstag und Freitag für zwei Tage gesperrt. In der Abteilung Weiherhalde (Höhe DAV Kletterturm und nördlich) werden aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt. Die Wanderwege sind daher abschnittsweise gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Die Mitarbeiter der Staatsforsten bitten um Verständnis für die Maßnahmen und die notwendigen Sperrungen. (AZ)