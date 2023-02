Rußflecken an Hauswand: Hat ein Unbekannter Papier verbrannt?

Ein Unbekannter hat vermutlich Papier im Hof einer Gemeinschaftsunterkunft in Illertissen verbrannt. Dadurch wurde die Fassade beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Derzeit ermittelt die Polizei, wie Rußflecken an die Hausfassade einer Gemeinschaftsunterkunft in Illertissen gekommen sind. Die Beamten vermuten, dass ein Bewohner der Unterkunft am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, Papier im Hof des Anwesens verbrannt haben könnte.

Dadurch seien die Rußflecken am Putz der Hausfassade entstanden. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)