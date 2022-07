Illertissen

vor 32 Min.

Sängerin Claudia Bertele wurde nun als Autorin ausgezeichnet

Lokal Seit 2016 schreibt die Jedesheimerin an ihren autobiografischen Kurzgeschichten. Bereits ihr erstes Buch "Was aus der Kindheit scheint" wurde mit einem Preis geehrt.

Von Regina Langhans

Es ist ein bisschen still geworden um so manchen Kunstschaffenden hierzulande, was nicht zu Unrecht der Corona-Pandemie angelastet wird. So war auch Claudia Bertele aus Jedesheim mit ihren Chansons schon länger nicht mehr zu hören. „Ich trete nicht mehr auf, habe abgeschlossen“, hatte sie noch kürzlich erklärt. Und nun steht sie wieder mitten im Rampenlicht: als Autorin. Das Europäische Frauenforum für Kunst und Kultur in Diepoldshofen (Landkreis Ravensburg) hat sie für ihr erstes Buch mit dem „Kunstpreis Europäisches Frauenforum“ ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .