Saisonstart in der Regionalliga Bayern: So steht's um den FV Illertissen

In der Vorbereitungsphase hat der FV Illertissen (am Ball Maurice Strobel) alle Hürden erfolgreich genommen.

Plus Nach vier Wochen Vorbereitung beginnt für den FV Illertissen am Samstag die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Mit welchen Zielen die Mannschaft startet.

Von Stephan Schöttl

In beachtlicher Frühform präsentierte sich Fußball-Regionalligist FV Illertissen in den vergangenen Wochen. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler absolvierte eine intensive Vorbereitung und zeigte sich dabei auch in bester Spiellaune. Fünf Testspiele bestritt der FVI, alle fünf wurden gewonnen. Wie viel diese Erfolge tatsächlich wert sind, zeigt sich allerdings erst am Samstag. Dann beginnt um 13 Uhr die neue Saison mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Eintracht Bamberg.

Die Mannschaft: Es gab mal wieder einen großen personellen Umbruch beim FV Illertissen . Aber das sind sie eigentlich ja schon gewohnt. Wie in den vergangenen Jahren musste das Team auf etlichen Positionen umgebaut werden. Der schmerzhafteste Abgang war wohl der des bisherigen Kapitäns Fabio Maiolo , der zum SV Teutonia Ottensen nach Hamburg gewechselt ist. Auch sein Stellvertreter Alexander Kopf versucht es künftig an anderer Wirkungsstätte: Er spielt für die U23 des FC Schalke 04 . Zehn Neuzugänge sind es letztlich, die in den vergangenen Wochen integriert werden mussten: Niklas Jeck ( Wormatia Worms ), Marin Pudic (FC Pipinsried ), Franz Helmer ( Würzburger Kickers ), Mert Özdemir ( SC Geislingen ), Liam Omore (SC Konstanz-Wollmatingen), Furkan Kircicek ( Chemnitzer FC ), Daniele Gabriele (TSV Steinbach Haiger), Maximilian Neuberger ( FC Ingolstadt ) sowie die beiden jungen Torhüter Valentin Rommel ( SSV Ulm 1846 Fußball U19) und Oskar Preil ( RB Leipzig U19).

Der Trainer: Holger Bachthaler hat das Team im Oktober 2022 übernommen, als sich der Verein von Marco Konrad getrennt hatte. Der 48-Jährige trainierte den FVI bereits von 2012 bis 2016 und führte die Mannschaft in dieser Zeit aus der Oberliga in die Spitzengruppe der Regionalliga Bayern. In 25 Liga-Spielen kam er mit seinem Team auf einen Punkteschnitt von 1,84 Zählern pro Partie - und verteidigte obendrein mit Illertissen den Titel im bayerischen Totopokal.

Die Spiele des FV Illertissen in der Saison 2023/2024 1 / 2 Zurück Vorwärts Die Heimspiele des FV Illertissen im Jahr 2023 Samstag, 29. Juli, 14 Uhr, FVI - Wacker Burghausen

Mittwoch, 9. August, 19 Uhr, FVI - Würzburger Kickers

Freitag, 25. August, 19 Uhr, FVI - SpVgg Bayreuth

Freitag, 1. September, 19 Uhr, FVI - DJK Vilzing

Freitag, 15. September, 19 Uhr, FVI - FC Augsburg II

Samstag, 30. September, 14 Uhr, FVI - FC Schweinfurt 05

Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr, FVI - TSV Aubstadt

Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr, FVI - Viktoria Aschaffenburg

Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr, FVI - SpVgg Greuther Fürth II

Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr, FVI - FC Eintracht Bamberg

Samstag, 11. November, 14 Uhr, FVI - Türkgücü München

Samstag, 25. November, 14 Uhr, FVI - 1. FC Nürnberg II

Die Auswärtsspiele des FV Illertissen im Jahr 2023 Samstag, 22. Juli, 13 Uhr, Eintracht Bamberg - FVI

Samstag, 5. August, 14 Uhr, Türkgücü München - FVI

Samstag, 19. August, 14 Uhr, 1. FC Nürnberg II - FVI

Dienstag, 29. August, 18 Uhr, SV Schalding-Heining - FVI

Freitag, 8. September, 19 Uhr, FC Memmingen - FVI

Freitag, 22. September, 19 Uhr, FC Bayern München II - FVI

Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr, SpVgg Ansbach - FVI

Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr, TSV Buchbach - FVI

Samstag, 4. November, 14 Uhr, Wacker Burghausen - FVI

Freitag, 17. November, 18.30 Uhr, Würzburger Kickers - FVI

Die Vorbereitung: Einfach war es für Coach Holger Bachthaler nicht in den vergangenen Wochen. Zuletzt fehlten im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn mit Marco Gölz , Max Zeller , Furkan Kircicek, Franz Helmer , Elias Herzig , Mert Özdemir und Valentin Rommel gleich sieben Akteure verletzungsbedingt. Dennoch machten die Illertisser ihre Sache sehr, sehr gut. Sie beendeten den Testspielreigen ohne einzige Niederlage, gingen in allen fünf Partien am Ende als Sieger vom Platz. Einem 4:0 gegen den württembergischen Oberligisten SSV Reutlingen folgte ein Sieg in selber Höhe beim Bayernligisten FC Gundelfingen . Gegen Regionalliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers gab es einen 4:1-Erfolg, gegen den SGV Freiberg ein knappes 1:0 und zum Abschluss ein 3:0 gegen Dornbirn .

Die Saison wird am Donnerstagabend offiziell eröffnet

Die Saison: Mit dem Duell zweier Neulinge beginnt am Donnerstagabend die neue Runde in der Regionalliga Bayern. Drittliga-Absteger SpVgg Bayreuth trifft auf Bayernliga-Meister SV Schalding-Heining. Die Bayreuther zählen zu den Top-Favoriten, genauso der FC Bayern München II und die Würzburger Kickers . Und der FV Illertissen ? Der peilt einen einstelligen Tabellenplatz an. In der vergangenen Spielzeit war der FVI Neunter der Abschlusstabelle. Ein bisschen weiter darf es nach dem Geschmack von Torjäger Yannick Glessing heuer schon gehen. "Wenn wir als Team zusammenfinden, dann sind wir meiner Meinung nach stärker als in der vergangenen Saison – stärker vor allem in der Breite", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der erste Gegner: Der FC Eintracht Bamberg hat in den vergangenen Jahren eine wilde Achterbahnfahrt mitgemacht. 2015 kickte die Mannschaft noch in der Regionalliga Bayern, dann folgte ein Absturz samt Insolvenz , der zwischenzeitlich bis in die Bezirksliga führte. Jetzt sind die Bamberger zurück - und für den FV Illertissen keine Unbekannten. Trainer Jan Gernlein spielt mit seinem Team gerne die Rolle des krassen Außenseiters, der die Großen ärgern will. Die Bilanz der letzten sieben Pflichtspiele zwischen Bamberg und Illertissen : viermal gewann der FVI, drei Partien endeten Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen fand 2021 im Totopokal statt - Illertissen setzte sich mit 4:2 nach Elfmeterschießen durch.





