Samen für die Zukunft: So war es auf dem Illertisser Saatgutmarkt

Plus Beim Saatgutmarkt im Museum der Gartenkultur decken sich Hunderte für die bevorstehende Gartensaison ein. Es ist die erste größere Veranstaltung nach Corona.

Im Freien bummeln zwischen Gartenzubehör, bei würziger Kartoffelsuppe vom Gemüsehof Faber dem „Kartoffelkönig“ Christian Müller lauschen oder im Glashaus über Vielfalt und Geschichte alter Samen staunen: Das haben Gartenfans aus der weiteren Umgebung nach der Corona-Auszeit auf der Illertisser Jungviehweide zu genießen gewusst. Bestes Frühlingswetter tat ein Übriges, dass der von den Förderern der Gartenkultur veranstaltete Saatgutmarkt „Vielfalt sehen & säen“ am Samstag im Museum der Gartenkultur zum gelungenen Auftakt in die Saison wurde.