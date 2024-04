Illertissen

Sammelleidenschaft für ein sauberes Illertissen

Zu Fuß und per Rad schwärmten am Samstag Alt und Jung bei "Clean Up deine Stadt" in Illertissen aus und sammelten wilde Müllablagerungen ein.

Plus Trotz unsicheren Wetters befreien rund 40 Menschen ihre Stadt von wildem Müll. Sie finden massenhaft Plastik, Verpackungen und Glasflaschen. Das treibt sie an.

Von Regina Langhans

Ein voller Altölkanister, den Joachim Semmlin im Betlinshauser Wald entdeckt hat, oder Schuhsolen am Binsengrabenweg in Jedesheim, wo Noah Ziegler mit den Eltern nach wilden Müll Ausschau gehalten hat: Die Ausbeute war bemerkenswert. Rund 40 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf von Klimamanager Simon Ziegler in Illertissen und packten bei der jährlichen Stadtputzete mit an. Start und Ziel waren am Schrannenplatz, wo Michael Böckeler von den Technischen Diensten Zangen, Handschuhe, Säcke ausgab und letztere gefüllt wieder auflud. Die gute Tat an der Umwelt machte perfekt, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb die Entsorgungskosten trägt und Illertisser Firmen zum Ausklang Pizza und Getränke spendierten.

Das Einsatzgebiet bei "Clean up deine Stadt" reichte bis in die Natur an den Ortsrändern, sodass auch ein Trupp Fahrräder unterwegs war. In der Innenstadt schwärmten Fußgruppen aus, etwa mit Stefanie Keller, Dieter Hörmann sowie Ilona und Dieter Löffler rund ums Bahnhofsgelände. Außer ihnen seien noch weitere, also insgesamt sieben Mitarbeitende von der Volksbank Ulm-Biberach Zweigstelle Illertissen unterwegs, berichten sie. Sie sind nicht zum ersten Mal dabei und sehen auch diesmal die Notwendigkeit solchen Engagements bestätigt: "Extrem viele Zigarettenkippen haben wir vorgefunden und zahlreiche Pfandflaschen, also bares Geld, das auf dem Boden liegt", so ihr Resümee. "Und richtig unappetitlich waren die am Boden liegenden Spaghetti mit Soße."

