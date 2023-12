Schaden an Wohnhaus in Illertissen: Gibt es Zeugen?

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in Illertissen - und nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat mutwillig die Eingangsbeleuchtung eines Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen beschädigt. Laut Polizeibericht entstand der Schaden in Höhe von etwa 150 Euro am Freitag gegen 2 Uhr nachts. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)