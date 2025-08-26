Schäferhundeverein Illertissen empfängt Bewohner vom Haus Sebastian

Bei schönstem Wetter und warmen Temperaturen konnte der Schäferhundeverein Illertissen am 16.08.25 den Bewohnern vom Haus Sebastian ein abwechslungsreichen Nachmittag bescheren. Mit vielen helfenden Händen wurden die Bewohner ob fussläufig, mit Rollator oder Rollstuhl von uns an diesem Nachmittag auf die Vereinsanlage geholt. Zuerst gab es für alle Kaffee und Kuchen sowie gute Gespräche und Austausch. Danach führten die verschiedenen Abteilungen vor, wie sie trainieren und was alles möglich ist als Mensch-Hunde-Team. Einige der Bewohner hatten früher selber Hunde und freuen sich immer sehr auf diesen Nachmittag. Der Kontakt zum Hund ruft schöne Erinnerungen wach. Demenziell erkrankte Menschen zeigen im Kontakt mit den Hunden emotionale Reaktionen, die sich so im Alltag oft nicht mehr finden. Über den Hund kommen die Bewohner ins Erzählen. Sie geniessen es häufig den Hunden ganz nah zu kommen, Leckereien zu geben und sie zu streicheln. Für alle Beteiligten war dieser Nachmittag wieder etwas ganz besonderes. Man könnte fast sagen, dass dieses Treffen im August auf der Anlage, bereits Tradition hat. Jedes Jahr organisiert die BSG Abteilung diesen Nachmittag der unter dem Zeichen der Nächstenliebe und ehrenamtlichen Engagement steht. Unter dem Jahr werden die Bewohner mit den Hunden regelmäßig besucht. Ein großer Dank geht an alle Helfer, die zum Gelingen des Treffens beitragen.

