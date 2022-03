Scheunenfenster in Illertissen eingeworfen: Polizei sucht Zeugen

In Illertissen hat jemand Schaden an einer Scheune verursacht. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Wegen eines Schadens an einer Scheune an der Ulrichstraße ermittelt die Polizei in Illertissen. Jemand hat dort zwischen Freitag und Montag eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch unklar. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 melden. (AZ)