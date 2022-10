Illertissen

13:54 Uhr

Schlägerei in Illertissen – Täter flüchten mit ihren Autos

Die Illertisser Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Schlägerei machen können, die sich am frühen Sonntagmorgen ereignet hat.

Artikel anhören Shape

Bislang ist unklar, welche Personen an einer Schlägerei in Illertissen beteiligt waren, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, wurde der Polizei Illertissen eine größere Schlägerei auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Leitschäcker gemeldet. Offenbar schlugen insgesamt etwa zehn bis zwölf Männer aus zwei Gruppen aufeinander ein. Das teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen war keiner der Beteiligten mehr vor Ort. Zeugen berichteten, dass die beiden Gruppen mit mehreren Autos davongefahren seien. Wie viele Personen bei der Schlägerei in Illertissen verletzt wurden, ist unklar Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Offenbar trug mindestens einer der Männer eine stark blutende Wunde im Gesicht davon. Ob bei der Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt wurden, ist derzeit unklar. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm Plus Neu-Ulmer Parkplatz-Zwist endet in heftiger Prügelei

Illertissen Schlägerei auf dem Marktplatz in Illertissen

Vöhringen Eisenstange als Waffe: 20 Jugendliche prügeln sich auf Schulhof

Themen folgen