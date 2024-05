Schlechte Wetterprognose: Prozession und Pfarrfest an Fronleichnam fallen aus

Für den Feiertag Fronleichnam sind kühle Temperaturen, Regen und Gewitter vorhergesagt. Die katholische Kirchengemeinde in Illertissen reagiert darauf.

Eigentlich sollte am Feiertag Fronleichnam in Illertissen am Donnerstag, 30. Mai, wieder das traditionelle Pfarrfest und die Prozession nach dem Gottesdienst stattfinden. Doch die Pfarrgemeinde hat mit Blick auf die schlechten Wetterprognosen beide Veranstaltungen abgesagt. Kühle Temperaturen, Regen und Wetter werden für den Feiertag vorhergesagt.

Weißwurstfrühstück nach dem Festgottesdienst in Illertissen

Somit wird diesmal nach dem Festgottesdienst, der um 9 Uhr in der Kirche St. Martin stattfindet, keine Fronleichnamsprozession mit Stadtkapelle und Fahnenabordnungen durch die Innenstadt ziehen. Ersatzweise wird nach Angaben von Stadtpfarrer Andreas Specker der Altarraum besonders geschmückt. Auch die Feier im Brunnenhof von St. Martin entfällt. Dafür findet im Anschluss an den Festgottesdienst im Pfarrsaal von St. Martin ein Weißwurstfrühstück mit Tombola statt. (AZ)