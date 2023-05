Illertissen

Schlossgärten in Illertissen: Wird das alles zu teuer?

Plus Der Stadtrat zieht das Gesamtprogramm für die neuen Schlossgärten in Illertissen in Zweifel. In der Kritik stehen besonders die Terrassengärten.

Von Thomas Vogel

Kaum ist der Realisierungswettbewerb für die Schlossgärten entschieden, wird im Stadtrat bereits wieder dessen Programm infrage gestellt. Zur Disposition gestellt von den sieben Teilbereichen, die es umfasst, wurden in der jüngsten Sitzung konkret die „Terrassengärten“, die im nördlichen Bereich der künftigen Grün- und Gartenanlage vorgesehen sind. Doch wurde im Verlauf der Debatte auch bereits eine Kompromisslinie erkennbar. Das Gesamtprogramm könnte auch in Etappen und über mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden, brachte Andreas Lanwehr (FWG) ins Spiel.

Die Terrassengärten beim Vöhlinschloss gelten als eine der kostenträchtigsten Maßnahmen im Rahmen des landschaftsplanerischen Wettbewerbs, den das Ulmer Büro Silands, Gresz und Kaiser für sich entscheiden konnte. Das Schlossumfeld soll aufgewertet und wieder ein Stück weit in seinen historischen Zustand zurückversetzt werden. Repräsentative Gartenanlagen waren in der Sphäre der feudalen Adelsgesellschaft Prestigeobjekte, mit denen ihre Protagonisten ihr Selbstverständnis nach außen zum Ausdruck bringen konnten.

