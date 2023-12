Schnee und Sonne verzaubern die Budendörfer in Illertissen und Umgebung

Gleich am ersten Wochenende war auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt viel los. Auch in anderen Orten kamen die Menschen bei Glühwein und Musik zusammen.

Die größte Überraschung für die Besucherinnen und Besucher des Illertisser Weihnachtsmarktes zum Eröffnungswochenende dürfte heuer – von den vielen schönen Dingen in den Auslagen mal abgesehen – vor allem auf den Hüttendächern darüber bestanden haben: die im Licht der Dämmerung zauberhaft glitzernde Schneedecke. Dazu stellte sich am Sonntag strahlender Sonnenschein ein, der das Bummeln auf dem geschmückten Schrannenplatz bei frostigen Temperaturen angenehm machte.

Rund 40 Ausstellende aus regionalem Handel, Hobbykünstler und Vereine boten Waren für Groß und Klein feil. Zu den Stoßzeiten drängten sich die Menschen, sodass sich Jaqueline Baur und ihr Mann aus Dietenheim rechtzeitig mit Herzhaftem aufwärmen wollten, bevor die Schlange vor den Verpflegungsbuden zu groß wird. „Gestärkt werden wir dann losziehen“, sagten sie. Petra Merk war mit ihrem Mann aus Altenstadt gekommen, um beim Bummeln die Winterlandschaft und Weihnachtsstimmung zu verbinden. „Schnee und Frost kommen wie bestellt zum ersten Advent, das hatten wir schon lange nicht mehr", sagte sie erfreut.

Der Streichelzoo auf dem Weihnachtsmarkt in Illertissen ist sehr beliebt

Als Aussteller kennt Christian Mayer aus Ritzisried mit seinem Imkerstand auch die andere Seite: „Wer eine längere Anfahrt hat, wird sich bei dem Wetter vielleicht überlegen, auf den Markt zu kommen.“ Gleichwohl freute er sich auch über den fulminanten Wintereinbruch, den es so um die Zeit schon lange nicht mehr gegeben habe. „Wir werden sehen, von was sich die Leute mehr leiten lassen“, sagte er optimistisch. Am Samstagabend drängten sich die Menschen durch die Budengassen.

19 Bilder So war es beim Illertisser Weihnachtsmarkt im Schnee Foto: Regina Langhans

Wie in den Vorjahren erwies sich der Streichelzoo großer Beliebtheit bei Alt und Jung - besonders dann, wenn die beiden Esel aus ihren tiefverschneiten Hütten hervorzulocken waren. Niedlich war auch, wie die Lämmchen sich an das Mutterschaf schmiegten. Bahar Albayrak und ihre junge Familie kennen es allzu gut aus den Vorjahren, auch wenn sie in Dietenheim wohnen. „Wir haben Migrationshintergrund und lieben trotzdem die Weihnachtszeit in Deutschland, wo wir zu Hause sind“, sagte sie ganz offen.

Weihnachtsmärkte auch in Unterroth, Kellmünz, Untereichen und Dietenheim

Und so geht es weiter mit dem zweiten Adventswochenende vom 8. bis 10. Dezember zwischen Rathaus und Schrannenplatz: Am Freitag ist der Markt von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet, mit Weihnachtsmusik von Wolfgang ab 18 Uhr. Am Samstag ist von 15 bis 20.30 Uhr offen, ab 18 Uhr stimmungsvoll begleitet von „Voice of X-Mas“. Der Sonntag soll von 11 bis 20.30 Uhr zum Ausklang nochmals besonders stimmungsvoll verlaufen. Um 15.30 Uhr winkt das Puppentheater Schlabbergosch in der Schranne und der Besuch des heiligen Nikolaus um 16.30 Uhr bildet traditionell den Höhepunkt

Beim Klausamarkt trifft sich ganz Unterroth. Foto: Regina Langhans

In Unterroth hat sich am Samstagnachmittag das Dorfleben an den Ortsrand um die Sporthalle verlagert: Anziehungspunkt war der Klausamarkt mit Nikolausbesuch, Weihnachtsliedern der Blaskapelle und Kindertanzeinlagen. 16 Ausstellende boten in der Halle Kunsthandwerk, draußen verbreiteten fünf Hütten mit aufwärmenden Köstlichkeiten Budenzauber im Ambiente des schneeverhangenen Ortsrands. „Auch einen Streichelzoo mit Schafen gibt es“, sagte Johannes Stiepan vom veranstaltenden Sportverein mit Verweis darauf, dass beim Unterrother Klausamarkt alle auf ihre Kosten kommen. Die Tische innen und außen waren auch stets belegt.

Nach drei Jahren Pause fand heuer wieder ein Weihnachtsmarkt in Untereichen statt. Foto: Armin Schmid

In Untereichen fand nach drei Jahren Pause heuer wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Das weihnachtliche Marktgeschehen knüpfte nahtlos an die Erfolge früherer Jahre an. Zum insgesamt elften Mal haben Sieglinde und Erwin Brugger samt Familie beachtliches privates Engagement gezeigt und einen Weihnachtsmarkt mit viel Flair und heimeliger Atmosphäre auf die Beine gestellt. Zu den Höhepunkten gehörte der Auftritt des Nikolaus, der natürlich vor allem den Kindern Freude bereitete. Der gesamte Erlös des Weihnachtsmarktes kommt in diesem Jahr dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach zugute.

Viel Schnee und frostige Temperaturen schufen auch eine ideale Kulisse für den Kellmünzer Weihnachtsmarkt. Foto: Armin Schmid

Viel Schnee und frostige Temperaturen schufen am Wochenende auch eine ideale vorweihnachtliche Kulisse für den Kellmünzer Weihnachtsmarkt. Die vielen Besucherinnen und Besucher versammelten sich am Marktplatz zum Tanz der Weihnachtszwerge mit den Dancing-Kids, zum Kinderprogramm im Märchenstadel, zur musikalischen Einstimmung durch die Bläsergruppe des Musikverein Kellmünz - oder einfach nur zum geselligen Beisammensein.

Bei Sonnenschein und blauem Himmel zog auch der Weihnachtsmarkt in Dietenheim zahlreiche Menschen an. Foto: Wilhelm Schmid

Unter den Klängen der Rottumtaler Alphornbläser eröffneten Karin Weiß als Vorsitzende des veranstaltenden Handwerker- und Gewerbevereins und Bürgermeister Christopher Eh am Sonntag den Weihnachtsmarkt in Dietenheim. Dieser zog zahlreiche Menschen an. Viele Vereine und private Aussteller präsentierten ein vielseitiges Angebot, das wie das Kulturprogramm große Resonanz fand. Großen Beifall gab es auch für den Bauhof, der trotz des Winterdienstes die Markthütten bereitgestellt hatte. Das Traumwetter setzte dem Ganzen die Krone auf.