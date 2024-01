Illertissen

Schon 30 Jahre bringt ein Förderkreis die Illertisser Kirche zum Klingen

Hans Scherrer ist als Vorsitzender inzwischen auch schon das Gesicht des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin in Illertissen geworden.

Plus Vorsitzender Hans Scherrer und das Team feiern die Erfolge des "Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin" mit Orchestermesse und Matinee.

Die Brunnenhofserenade, das Silvesterkonzert und all die festlichen Chor- und Instrumentalaufführungen in St. Martin haben ihren festen Platz im kirchlichen und städtischen Veranstaltungskalender. Dass neben Chören, Orchester, auswärtiger musikalischer Verstärkung und verantwortlichem Dirigenten auch ein Förderverein an den Erfolgen beteiligt ist, mag mitunter in den Hintergrund geraten. Doch seit 30 Jahren trägt der "Förderkreis für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin" dank Vereinsbeiträgen, Spenden und Eintrittsgeldern zum Erhalt der musikalischen Qualität bei. Dies wird am Sonntag, 21. Januar, ab 10.30 Uhr mit der Orchestermesse "Messe brève" in C-Dur von Charles Gounod (1818 bis 1893) und anschließender Matinee unter anderem mit Musik von Antonio Vivaldi (1678 bis 1741) im Pfarrheim gefeiert.

Seit 25 Jahren ist auch der Illertisser Arzt Hans Scherrer, der in seiner Freizeit leidenschaftlich Cello spielt, das Gesicht des Förderkreises. Als Gründungsmitglied kennt der Vorsitzende die Tradition der Kirchenmusik in Illertissen, welche auch mit dem einstigen, 1919 gegründeten Orchesterverein Illertissen zusammenhängt. Scherrer nennt verdiente Musiker wie Julius Marchetti, Karl Zindl, Otto Mittelbach und Heiner Jaumann. Neben dem bestehenden Kirchenchor gab es auch ein Kirchenorchester, das sich aus Mitgliedern des Orchestervereins zusammensetzte. "Kein Hochfest ohne Orchestermesse und an Weihnachten jeweils die Kemptermesse, die ich inzwischen über 60 Jahre mitspiele", erinnert sich Hans Scherrer.

