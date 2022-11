Schreinermeister Eberle geht in den Ruhestand

Sein Illertisser Betrieb besteht schon seit dem Jahr 1832. Nun geht Leopold Eberle in den Ruhestand. So geht es dort jetzt weiter.

Fast 40 Jahre lang hat Leopold Eberle seine Schreinerei in Illertissen geführt, 190 Jahre lang gibt es den Betrieb schon. Nun steht ein Wechsel an: Die im Bucher Ortsteil Rennertshofen ansässige Firma TM Creativ Thomas Meier hat die Illertisser Schreinerei Eberle übernommen. Mehrere Jahre haben die beiden Betriebe zuvor schon zusammengearbeitet.

Der Betrieb in der Illertisser Schützenstraße 3 besteht bereits seit dem Jahr 1832 und wurde ab 1985 von Leopold Eberle in fünfter Generation geführt. Seit einigen Jahren arbeitete er mit der 1992 gegründeten Firma TM Creativ zusammen. Unter dem Motto „Die Tischlerei für ihr Zuhause“ bietet Schreinermeister Thomas Meier die Maßanfertigung von Fenstern, Treppen, Türen, Küchen und Wintergärten, Innenausbau und Modellbau von individuellen Wunschobjekten sowie die Bereiche Planung und Montage an.

Leopold Eberle bedankt sich für das Vertrauen der Kunden

Mit Übernahme seiner Schreinerei durch TM Creativ tritt Leopold Eberle seinen Ruhestand an. „Mit der Geschäftsübergabe gebe ich meinen Betrieb sowie meine bisherigen Auftraggeber und Mitarbeiter in vertrauensvolle Hände“, sagt er. Bei seinen treuen Kunden bedankt er sich für das in vielen Jahren entgegengebrachte Vertrauen.