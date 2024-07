Schüler stoßen auf dem Schulweg zusammen, einer fällt gegen Auto

Durch den Unfall werden die Jugendlichen in Illertissen leicht verletzt. Das ist passiert.

Am Montagmorgen um kurz vor 8 Uhr sind zwei Schüler im Alter von zwölf und 13 Jahren in Illertissen mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Der ältere von beiden stürzte und stieß gegen ein in diesem Moment vorbeifahrendes Auto.

Beide Schüler benutzten den Geh- und Radweg entlang der Dietenheimer Straße. Durch den Zusammenprall wurden beide Schüler nur leicht verletzt, meldet die Polizei. An beiden Fahrrädern und an dem Auto entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. (AZ)