Schützenverein Illertissen verhindert AfD-Stammtisch im Schützenheim

Der vom Landtagsabgeordneten Franz Schmid organisierte Stammtisch der AfD im Schützenheim in Illertissen wird nicht stattfinden – zumindest nicht im Schützenheim. Wie Vorsitzender Stephan Abt unserer Redaktion am Mittwoch mitteilte, sei der ZSSV Illertissen nicht über die Pläne informiert gewesen: „Die Veranstaltung ist von unserer Seite aus abgesagt worden.“

AfD-Stammtisch in Illertissen: Schützenheim sagt Veranstaltung ab

Der Verein distanziere sich ausdrücklich von dem Stammtisch. Es werde am Donnerstag, 30. Januar, keine AfD-Veranstaltung in den Räumen des Zimmerstutzen-Schützenvereins geben, schreibt Abt in einer E-Mail an die Redaktion. Franz Schmid, der Kreisvorsitzender der AfD Neu-Ulm, Vorsitzender der Jungen Alternative Schwaben und Inhaber weiterer Parteiämter ist, hatte zu dem Stammtisch eingeladen und dabei „Mitglieder, Freunde und Förderer“ der rechten Partei angesprochen. Auch Bekannte seien willkommen, schrieb er in einer Nachricht, die unserer Redaktion vorliegt. Geplant war ein Vortrag zum Thema „Frieden in Europa“, als Redner war ein Landtagsabgeordneter der Partei angekündigt, der als Russlandexperte bezeichnet wurde.

Gegen die Veranstaltung formierte sich Protest. Das Ulmer Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ kündigte eine Demonstration an, die um 17.50 Uhr auf dem Marktplatz beginnen sollte. Der Vorwurf lautete, Schmid wolle sich heimlich mit seinem Stammtisch im Schützenheim breitmachen. Er stehe sinnbildlich „für die wiedererstarkende extreme Rechte in Deutschland“ und werde landesweit als einziger Landtagsabgeordneter vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Bündnis hat bereits 2024 gegen die AfD mobil gemacht.