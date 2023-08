Illertissen

Schwabenbühne feiert Premiere: "Der Talisman" verfehlt seine Wirkung nicht

Plus Für die Schwabenbühne gab es bei der Premiere mit der Nestroy-Komödie viele Lacher und riesigen Applaus. 180 Jahre später trifft die Gesellschaftskritik noch immer zu.

Von Regina Langhans

Großes Theater mit viel Komödie, Galanterie und ein bisschen Selbstreflexion: Die Schwabenbühne hat am Freitagabend mit dem Nestroy-Klassiker „Der Talisman“ in einer bildschönen Inszenierung Premiere gefeiert. Das Freilichttheater am Schloss in Illertissen war bis auf wenige Plätze ausverkauft. Und das Publikum ließ sich gerne in eine nicht näher definierte Zweiklassengesellschaft mitnehmen, wie sie es zur Zeit des vielseitigen Dramatikers Johann Nepomuk Nestroy (1801 bis 1862) im damaligen Wien noch gegeben haben mag.

Obwohl frühzeitig mit Szenenapplaus verwöhnt, verstanden es die Mimen und Miminnen des Erwachsenentheaters mit immer neuen Wendungen im Spiel die Spannung bis zum hochromantischen Schluss aufrecht zu erhalten. Regie führte Birgit Schuck. Sie hatte den Dreiakter um den wegen seiner roten Haare geschmähten Titus Feuerfuchs (Luis Gärtner), der dank Perücke gesellschaftlich aufsteigt, mit allen bildhaften Klischees ausgestattet, angefangen beim Prolog des Notarius von Platt (Edgar Thoma). Bühnenmaler Johannes Riggenmann versetzte das Publikum mit einer märchenhaften Schlosskulisse und später einer illusionistischen Freitreppe mit Balustraden auf riesiger Bühnenleinwand in die Welt der gehobenen Klasse.

