Schwabenbühne: Restkarten für Willy Astor und Christine Eixenberger

Die letzten Tickets für die beiden Gastspiele in Illertissen sind noch zu haben. Gleichzeitig startet der Vorverkauf für die beiden Eigenproduktionen.

Für die Mimen der Schwabenbühne rückt der Jubiläums-Sommer unter dem Motto „40+1 Jahre Theater auf der Schwabenbühne“ auf ihrem Gelände am Vöhlinschloss näher. Wie die Vorsitzende Andrea Träger mitteilt, gibt es noch Restkarten für die Gastvorstellungen von Willy Astor mit „Pointe of no Return“ am Freitag, 24. Juni, 20 Uhr, sowie von Christine Eixenberger mit „Einbildungsfreiheit“ am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr.

Schwabenbühne Illertissen spielt zwei Eigenproduktionen

Außerdem bereiten sich die Mimen der Schwabenbühne schon auf ihre Eigenproduktionen vor. Am Freitag, 15. Juli, 20 Uhr hat das Jugendtheater mit Rumpelstilzchen Premiere. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 16. Juli, 18 Uhr, am Freitag, 22. Juli, 20 Uhr, Samstag, 23. Juli, 18 Uhr, Sonntag, 24. Juli, 15.30 Uhr sowie am Freitag, 29. Juli, 20 Uhr, und die Dernière Samstag, 30. Juli, 18 Uhr. Die Erwachsenenbühne feiert am 12. August, 20 Uhr, Premiere mit „Der Tod im Birnbaum“. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 13., Mittwoch, 17., Donnerstag, 18., Freitag, 19., Samstag, 20. August jeweils 20 Uhr. Gespielt wird auch am Sonntag, 21. August, um 17 Uhr, sowie Mittwoch, 24., Donnerstag, 25., Freitag, 26., und die Dernière Samstag, 27. August, jeweils 20 Uhr. Hierfür beginnt der Vorverkauf am 1. Mai.

Kartenvorverkauf: Tickets gibt es online unter www.schwabenbühne.de sowie telefonisch über die Nummer 01806/700733 rund um die Uhr.

Lesen Sie dazu auch