Schwabenbühne spielt "Gute Geister": Viel Komödie zwischen Himmel und Erde

Plus Der Schwabenbühne ist mit "Gute Geister" eine kurzweilige Inszenierung voll unerwarteter Wendungen gelungen. Das Premierenpublikum ist begeistert.

Was sich zwischen Erde und Himmel abspielt, mag mitunter seltsam erscheinen: "Gute Geister" – so der Titel der Komödie von Pam Valentine – sind da vielleicht am Werke. Unter der Regie des Bellenberger Regisseurs Jörg Zenker haben sieben Miminnen und Mimen der Schwabenbühne mit dem Boulevardstück am Freitag in der Historischen Schranne in Illertissen eine spritzig-witzige Premiere hingelegt. Das Publikum ging von Anfang an begeistert mit. Nächste Woche begibt sich das Wintertheater auf Tournee nach Babenhausen, Weißenhorn und Altenstadt.

Dass sich unerklärliche Kräfte bemerkbar machen, dieses Gefühls können sich Flic (Emma Schulz) und Simon Willis (Christian Rueß) nicht ganz erwehren. Ob das junge Paar mit dem Mieten von Cobbler's Cottage womöglich auch dessen Vorgeschichte "vererbt" bekommen hat? Es handelt sich um das Anwesen von Sue (Eva Schneider) und Jack Cameron (Werner Denzel), bekannter Schriftsteller, die beide bei einem Bootsunglück ums Leben kamen.