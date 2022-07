Illertissen

Schwabenbühne spielt Rumpelstilzchen – malerisch und unheimlich

Lokal 23 junge Mimen der Schwabenbühne Illertissen tauchen tief in die Märchenwelt ein und das Publikum geht begeistert mit. Nach der gelungenen Premiere ist das Stück noch im Juli zu sehen.

Von Regina Langhans

Theaterdonner und Bühnenbeben gleich zu Beginn: Die Spielleidenschaft 23 junger Mimen unter Regisseur Jörg Zenker und ein applaudierfreudiges Publikum in den ausverkauften Rängen der Schwabenbühne haben die Premiere des Märchens Rumpelstilzchen der Brüder Grimm zu einem Erlebnis werden lassen. Die hochsommerlichen Temperaturen machten den Freitagabend in Illertissen perfekt, die Menschen wanderten in Scharen die Schlossallee hinauf und der romantisch erleuchtete Theatergarten lockte zum Verweilen.

