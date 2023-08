Illertissen

vor 17 Min.

Schwabenbühne vor der Premiere: Noch üben sie beim „Talisman“ das Hofieren

Plus Das Erwachsenentheater der Schwabenbühne will den Nestroy-Klassiker aus Wien ins Illertisser Freilichttheater transportieren. Am 11. August ist Premiere.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Farbenfroh und mit einem weiteren Gesellschaftsgemälde steuert die Freilichtsaison der Schwabenbühne auf ihren Höhepunkt zu: Statt Berliner Luft bei „Emil und die Detektive“ steht jetzt in Illertissen „Der Talisman“ mit Wiener Schmäh auf dem Programm – und das in einer bewusst zeitlosen Inszenierung unter der Regisseurin Birgit Schuck. Ein Probenbesuch zeigt: Es wird noch eifrig gefeilt und geschliffen beim „Katzbuckeln“ in der bitterbösen Komödie von Johann Nepomuk Nestroy (1801 bis 1862) in drei Akten. Auch die Lieder wollen eingeübt sein. Zur Premiere am Freitag, 11. August, um 20 Uhr soll alles passen.

Hinsichtlich der musikalischen Interpretation finden sich ebenfalls zufällige Parallelen zwischen Jugend- und Erwachsenenstück. Gab es zu „Emil und die Detektive“ Schwungvolles der 1930er-Jahre, so wird „Der Talisman“ von traditionellen Volksweisen begleitet. Birgit Schuck erklärt: „Anstatt der nicht einfachen Auseinandersetzung mit Originalpartituren der Lieder haben wir die Texte mit bekannten Melodien unterlegt.“ Interessante Adaptionen sind dabei entstanden, die zu singen offensichtlich Spaß machen. Umgedichtete Kostproben von „Wenn ich ein Vöglein wär“, „Spannenlanger Hansel“ oder „Ade zur guten Nacht“ werden zwischendrin oder hinter der Bühne immer wieder geübt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen