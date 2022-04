Illertissen

vor 31 Min.

Sechs Musiker bieten in Illertissen einen Abend voller Klänge und Kontraste

Plus Mit Pianist Markus Becker und dem Ma'alot Bläserquintett begeistern zwei musikalische Schwergewichte in der Aula des Kollegs.

Von Regina Langhans

Spannend wird es, wenn sich musikalische Schwergewichte wie Markus Becker, vielseitiger Pianist, und das 1986 gegründete Ma'alot Bläserquintett begegnen. Wie am Samstagabend in der Kollegsaula in Illertissen. Die Veranstaltung war fast ausverkauft, und das Publikum wurde mit einem klangvollen Abend voller Kontraste belohnt: vom Solopianisten Becker bis zum gemeinsamen Spiel im Sextett, mit Werken von Klassikern wie Mozart und Beethoven bis zum Tangokomponisten Piazzolla, in Bearbeitungen oder als Stoff für Improvisationen. Die Mischung kam an, die Künstler bedankten sich mit Zugaben für den reichen Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .