Sechsjährige bei Unfall in Illertissen leicht verletzt

Ein Mädchen ist in Illertissen mit seinem Fahrrad unterwegs. Eine hohe Hecke versperrt ihm die Sicht auf ein herannahendes Auto.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Kind in Illertissen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr am Donnerstagabend ein sechsjähriges Mädchen im Bereich des Bürgermeister-Kolb-Ringes mit dem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg. Das Mädchen fuhr dann unvermittelt auf die Straße, wo gleichzeitig ein 29-Jähriger mit seinem Auto unterwegs war. Die beiden konnten sich wegen einer hohen Hecke an dieser Stelle nicht sehen, so die Polizei. Das Kinderfahrrad und das Auto berührten sich. Hierdurch kam das Mädchen zu Fall, es wurde dabei leicht verletzt. (AZ)