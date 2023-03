Leidenschaft für Bücher: Besucher können eine seltene Sammlung sehen

Plus Werner Ziesel aus Illertissen hat seine Sammlung von Jugend- und Kinderbüchern der Bibliothek Blutenburg vermacht. Für Interessierte macht er jetzt eine Führung.

Bücher kaufen, um sie zu lesen, ist eine Sache. Sie wegen ihrer Seltenheit und Schönheit zu sammeln, aber eine ganz andere Geschichte. Werner Ziesel aus Illertissen hat vor 40 Jahren damit begonnen und vergangenes Jahr seine 1330 Exemplare zählende Sammlung der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg in München geschenkt. Dort sind Teile der Sammlung jetzt ausgestellt. Mit uns hat er über seine Leidenschaft für Bücher gesprochen.