Illertissen

Seit 100 Jahren wird am Kolleg in Illertissen gelehrt und gelernt

Plus Das Gymnasium in Illertissen feiert seinen 100. Geburtstag, auch der Bischof wird dabei sein. Der Ursprung der bayerischen Schule liegt in Baden-Württemberg.

Von Wilhelm Schmid

100 Jahre Kolleg der Schulbrüder Illertissen bieten Anlass zur Rückschau, aber auch zum Feiern. Für beides wird beim Jubiläumsfest am Freitag, 7. Juli, ausführlich Gelegenheit geboten. Die Ursprünge des Instituts liegen allerdings gar nicht in Illertissen, sondern im benachbarten Dietenheim.

Textilfabrikanten hatten dort 1919 für die Arbeiterkinder eine Realschule gegründet und die ersten Schulbrüder als Lehrer geholt. Diese waren nach dem Ersten Weltkrieg aus Frankreich vertrieben worden und setzten hier die Tradition ihres Ordensgründers Johannes von La Salle fort: Der Domherr aus Reims hatte 1688 die ersten Schulen für den von ihm gegründeten Orden „Brüder der Christlichen Schulen“ nach seinen für die damalige Zeit revolutionären pädagogischen Prinzipien eröffnet. Es wurden nicht mehr adelige Knaben, sondern Kinder aus allen Schichten unterrichtet, und das nicht mehr einzeln und in lateinischer Sprache, sondern im Klassenverband und in ihrer Muttersprache.

