Illertissen

Seit zehn Jahren werden auf der Jungviehweide grüne Schätze gehortet

Mit Unterstützern und Gästen hat das Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide in Illertissen seinen zehnten Geburtstag gefeiert.

Plus Das Museum der Gartenkultur in Illertissen feiert mit einem kleinen Fest Erreichtes und hat noch viel vor. In Europa gibt es nur drei Einrichtungen dieser Art.

Von Regina Langhans

Vor zehn Jahren haben Dieter Gaißmayer, Wolfgang Hundbiss und Reinhard Hemmer für ihre teils 35 Jahre umspannende Sammelleidenschaft für Gartengeräte und grünes Wissen einen Ort geschaffen: das Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide. Das Konstrukt fußt auf Idealismus, Ehrenamt und vor allem regelmäßigen privaten Spenden und staatlichen Zuschüssen. Ein fragiles Unterfangen, das nichts weniger beabsichtigt als "für eine humane Gesellschaft zu werben, die sich den Bezug zur Natur bewahrt", wie Gaißmayer vom Vorstand der Stiftung Gartenkultur zur Begrüßung der kleinen Feier sagte.

Die Stiftung Gartenkultur nutzte den Anlass, um über inzwischen etablierte Museumstätigkeiten zu informieren, sie noch bekannter zu machen und Forschungsprojekte vorzustellen. So zeigte sich Staatsminister Klaus Holetschek vom Museumskonzept angenehm überrascht: Die Stiftung wisse ihre Anliegen "mit Herzblut und Überzeugungskraft" zu vermitteln, wie etwa die Achtsamkeit im Umgang mit der Natur und sich selbst. Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann sah in der Beschäftigung mit dem Garten ein alle Generationen, selbst Demenzkranke, einendes Thema: "Wenn es um Erinnerungen geht, sind bestimmt welche an den Garten dabei."

