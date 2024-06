Geschirrbetrüger weiterhin im Landkreis Neu-Ulm unterwegs

Ein Mann bot kürzlich vermeintlich hochwertige Geschirrsets zum Verkauf an. Nun wurden weitere Fälle bekannt, in denen er es mit derselben Masche versuchte.

Der Geschirrbetrüger, der, wie berichtet, am Dienstag zwei Anwohnern der Robert-Koch-Straße in Illertissen vermeintlich hochwertige Messer-, Topf- und Bestecksets verkaufte, ist weiterhin im Landkreis Neu-Ulm unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde nun bekannt, dass der Mann in gleicher Art und Weise bereits am Montag, 3. Juni, in Senden agierte.

Geschirrbetrüger versuchte sein Glück auch in anderen Orten im Landkreis

Und auch am vergangenen Donnerstag erreichten die Polizei Illertissen mehrere Mitteilungen, dass ein Mann, unter anderem im Bereich Jedesheim, die beschriebenen Küchensets verkaufen wollte. Teils waren die angesprochenen Personen durch die Polizeimeldung sensibilisiert und wussten über die Betrugsmasche Bescheid. (AZ)