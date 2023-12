Illertissen/Senden

vor 33 Min.

Natur pur oder künstlich: Wie sieht Ihr Christbaum aus?

Oh Tannenbaum: Der Christbaum gehört für viele einfach zu Weihnachten.

Plus Ohne Christbaum kein Weihnachten. Oder? Wir wollten in Illertissen und Senden von Passanten wissen, ob sie schon einen Christbaum haben und wie er aussieht.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Traditionell gehört zum christlichen Weihnachtsfest der Christbaum. Viele Geschichte ranken sich um den immergrünen Baum. Laut einer Erzählung sollen schon 1419 Bäckerknechte in Freiburg im Breisgau einen Baum mit Obst, Oblaten, Nüssen und Lebkuchen geschmückt haben. Eine hübsche Idee, die Anhänger fand. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Haben Sie einen Christbaum und wie sieht er aus?

Brigitte Bittner aus Senden. Foto: Regina Langhans





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen