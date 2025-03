Sommerzeit: Fällt Ihnen die Umstellung um eine Stunde schwer?

Es ist wieder so weit: In der Nacht auf Sonntag wird die Zeit von zwei auf drei Uhr vorgestellt. Damit beginnt die Sommerzeit. Das ist seit Jahrzehnten so, sollte abgeschafft werden und besteht weiter. Die einen kennen es nur so und wissen zu schätzen, dass früherer Arbeitsbeginn auch baldiger Feierabend bedeutet. Andere ärgern sich halbjährlich, denn im Herbst wird ja wieder zurückgestellt. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Fällt Ihnen die Umstellung schwer?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerzeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis