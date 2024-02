Illertissen/Senden

18:00 Uhr

Kindersicherheitsschule: Wie können Kinder vor Gewalt geschützt werden?

In der Kindersicherheitsschule in Illertissen sollen Kinder unter anderem lernen, "Stop" zu sagen und Abwehr zu signalisieren.

Plus Die Kindersicherheitsschule in Senden und Illertissen will Buben und Mädchen auf Gefahren vorbereiten. Der Kinderschutzbund Ulm legt den Fokus anders.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Der Bub macht einen Ausfallschritt und streckt die Arme nach vorn, die Hände sind abwehrbereit. "Stop!", ruft er und Anton Bart bleibt stehen. Bart ist Kampfsporttrainer, gerade übt er mit Sechs- und Siebenjährigen in der Kindersicherheitsschule Ninja Kids in Illertissen. Dass Kinder Opfer von Gewalt werden, ist eine Sorge vieler Eltern. Ninja-Kids-Betreiber Marcus Kanz will junge Menschen mit seinem Angebot auf Gefahren vorbereiten – und vermitteln, wie man Risiken aus dem Weg geht. Der Unternehmer hat große Ziele. Um Buben und Mädchen, die Schlimmes erlitten haben, kümmert sich der Kinderschutzbund Ulm/ Neu-Ulm. Leiterin Bettina Müller sagt, was aus ihrer Sicht der beste Schutz ist.

2013 hat Kanz eine Kampfsportschule in Senden eröffnet, damals noch neben seinem Hauptberuf. Der Mann ist Pädagoge, arbeitete zehn Jahre lang als Realschullehrer in Ulm. Dass er seine Beamtenlaufbahn aufgab, hätten nicht alle verstanden, erinnert er sich. Doch der Wechsel sei richtig gewesen, jetzt sei er am passenden Platz. 2019 eröffnete Kanz in Illertissen einen Ableger seiner Sportschule, jetzt legt er seinen Fokus komplett auf Kinder und Jugendliche. Zwei Dinge unterscheiden ihn von vielen: In den Ninja-Kids-Kursen steht immer auch Theorie auf dem Plan – und bereits Vierjährige können teilnehmen. Kanz ist allerdings nicht der Einzige, der die ganz Jungen anspricht. Hipp Kampfkunst mit Trainingsräumen im Blautal-Center, in Ludwigsfeld, Wiblingen und Erbach bietet Eltern-Kind-Trainings an, an denen Buben und Mädchen ab zweieinhalb Jahren teilnehmen können. Am Samstag, 10. Februar, wird ein Tag der offenen Tür im Blautal-Center angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen