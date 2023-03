Umfrage: Freuen Sie sich auf die Sommerzeit?

Plus Am Sonntag werden die Uhren umgestellt, dann gilt Sommerzeit. In Illertissen und Senden haben wir mit Menschen darüber gesprochen, wie sie die Umstellung erleben.

Jetzt, am letzten Märzwochenende, ist es wieder so weit: Von Samstag auf Sonntag werden die Uhren nachts von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Zwar hat das Parlament der Europäischen Union 2019 für die Abschaffung der zweimal jährlich erfolgenden Umstellung gestimmt, diese Entscheidung aber noch nicht umgesetzt. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Freuen Sie sich auf die Sommerzeit?

Rosemarie Seibold aus Senden. Foto: Regina Langhans

Rosemarie Seibold aus Senden sagt:

Unter der Zeitumstellung leide ich nicht, obwohl sie ein Blödsinn ist. Der Tag hat nur 24 Stunden. So oder so freue ich mich aber auf schöne Sommerabende, in der warmen Zeit lebt es sich einfacher. Ich kann aufs Heizen und die dicke Kleidung verzichten, alles ist einfacher. Und ich kann mich sogar über den Regen freuen, wenn er für Erfrischung oder Abkühlung sorgt. Nur hohe Temperaturen machen mir zu schaffen.

Alexander Rappold aus Senden. Foto: Regina Langhans

Alexander Rappold aus Senden sagt:

Auf die Sommerzeit freue ich mich in jeder Hinsicht. Die warmen Tage wirken auf mich wie Antidepressiva. Die Zeitumstellung kommt mir da schon entgegen, indem es abends länger hell ist. Morgens auf dem Weg zur Arbeit ist es mir egal, wann das Tageslicht kommt. Ich freue mich auch schon total auf den Sommerurlaub. Denn nach drei Jahren coronabedingter Pause geht es endlich wieder auf die Insel Sardinien.

Andreas Grill aus Ulm. Foto: Regina Langhans

Andreas Grill aus Ulm sagt:

Die Sommerzeit sollte doch längst schon abgeschafft sein. Es bringt ja nichts, wenn die am Abend herausgeschundene Zeit mir dann am nächsten Morgen fehlt. Denn die Tage sind unabhängig davon länger hell und ich könnte sie auch ohne offizielle Zeitvorgaben gestalten. Jedenfalls freue ich mich auf den Sommer und werde die warmen Abende für Biergartenaufenthalte, Fußball mit Freunden oder Konzertbesuche nützen.

Helga Böhmler aus Altenstadt. Foto: Regina Langhans

Helga Böhmler aus Altenstadt sagt:

Ob sich die durch die Zeitumstellung erhofften Vorteile bewahrheiten, bezweifle ich. Ich kann mich auch nicht sofort umgewöhnen. Mein Schwager ist Landwirt und sagt, dass die Kühe beim Melken Probleme machen. Andererseits kommt die Sommerzeit der Unternehmungslust entgegen, die Veranstaltungen profitieren davon. Auch ich mag an schönen Sommerabenden länger aufbleiben, und dann ist die Zeitumstellung eine gute Idee.