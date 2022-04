Umfrage: Haben Sie Ihre Fastenvorsätze durchgehalten?

Plus Mit dem Osterfest endet die Fastenzeit. Passanten und Passantinnen in Illertissen und Senden haben von ihren Erfahrungen mit dem Verzicht berichtet.

Vor dem Osterfest fasten Christen für 40 Tage. Traditionell geht es dabei um den Verzicht auf Fleisch. Zwischenzeitlich nehmen die Gewohnheiten, die gefastet werden könnten, eine größere Bandbreite ein. Es wird auch auf Schokolade, Zigaretten oder soziale Medien verzichtet. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Konnten Sie Ihre Fastenvorsätze halten?