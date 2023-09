Illertissen/Senden

vor 33 Min.

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Lassen Sie sich im Herbst gegen Corona impfen?

Plus Experten erwarten keine große Corona-Welle im Herbst. Einigen wird aber eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Unsere Umfrage dazu in Senden und Illertissen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Im Herbst erwarten Experten wieder einen Anstieg der Corona-Infektionen. Nach Delta und Omikron macht es sich nun in den Varianten Eris und Pirola breit. Ab Montag, 18. September, sind die angepassten Impfstoffe in den medizinischen Einrichtungen verfügbar. Die Auffrischung wird Menschen ab 60 Jahren und Risikopatienten empfohlen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Lassen Sie sich jetzt im Herbst gegen Corona impfen?





